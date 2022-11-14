"Мой район. Обратная связь": новый парк появился вместо пустыря в поселении Роговском

В поселении Роговском появился новый парк. Его организовали на месте пустыря между рекой Черничкой и Школьной улицей.

Для детей в зоне отдыха установили три игровые площадки с травмобезопасным резиновым покрытием. Для любителей активного времяпрепровождения специалисты проложили велодорожки, а также обустроили поле для мини-футбола, рампу для скейтбординга и воркаут-площадку.

Следуя пожеланиям местных жителей, специалисты организовали пикниковую зону с мангалами и беседками. Еще они привели в порядок береговую линию реки и спуски к родникам.