"Мой район. Обратная связь": 12 объектов культурного наследия отреставрировали в Москве

В Москве привели в порядок 12 домов, которые являются объектами культурного наследия. Там провели капитальный ремонт и реставрацию. В числе обновленных объектов – дом Наркомата оборонной и авиационной промышленности на Большой Грузинской улице.

Работы проводились как снаружи, так и внутри зданий. На первом этапе специалисты создали цифровую модель здания, затем с помощью метода лазерного сканирования максимально точно выявили объем необходимых восстановительных работ.