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Город

"Мой район. Обратная связь": 12 объектов культурного наследия отреставрировали в Москве

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В Москве привели в порядок 12 домов, которые являются объектами культурного наследия. Там провели капитальный ремонт и реставрацию. В числе обновленных объектов – дом Наркомата оборонной и авиационной промышленности на Большой Грузинской улице.

Работы проводились как снаружи, так и внутри зданий. На первом этапе специалисты создали цифровую модель здания, затем с помощью метода лазерного сканирования максимально точно выявили объем необходимых восстановительных работ.

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Сюжет: "Мой район"
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