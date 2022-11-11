15:20Город
"Мой район. Обратная связь": более 80 га благоустроили на участке Ленинского проспекта
На Ленинском проспекте завершилось комплексное благоустройство территории от проезда Апакова до Университетского проспекта. Приводнено в порядок пространство площадью более 80 гектаров.
Важно было сделать эти места более комфортными для жителей и сохранить при этом транзитную функцию Ленинского проспекта. Обновлены скверы на улице Академика Петровского, Академика Зелинского и площадка перед универмагом "Москва". Заменены тротуары, установлены уличные торшеры и созданы зоны отдыха с лавочками.
Также проложен новый пешеходный маршрут от станции метро "Ленинский проспект" до улицы Вавилова. Чтобы улучшить внешний вид магистрали, под землю убрали воздушные провода. Кроме того, обустроены удобные парковки.