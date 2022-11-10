"Мой район. Обратная связь": в Северном Бутове создали спортивный кластер

В Северном Бутове в границах улиц Куликовской и Ратной создали многофункциональный спортивный кластер. Работы прошли по программе "Мой район".

Специалисты реконструировали футбольное поле, привели в порядок покрытие, уложили более двух тысяч квадратных метров искусственного газона. Устаревшие трибуны заменили на разноуровневые эконастилы из дерева, обустроили раздевалки.

По периметру поля проложили дорожки для бега. Сделали памп-трек и построили спортивный комплекс в стиле "Русский ниндзя" для развития координации и отработки скалолазных техник. Там поставили тренажеры и столы для пинг-понга.

На территории спорткластера установили новые опоры освещения и высадили кустарники.