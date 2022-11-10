"Мой район. Обратная связь": завершилась реконструкция сквера около центра "Моссовет"

В районе Преображенское провели очередное благоустройство. На одноименной площади закончилась реконструкция сквера около культурного центра "Моссовет".

Ежедневно сотни горожан проходят через него к остановкам автобусов и станции метро. Пешеходную зону сделали более удобной, там положили плитку. На месте старых скамеек установили тумбы с теплым деревянным покрытием и несколько качелей.

Кроме того, на площади создали рокарии с каменной композицией, имитирующей горный ландшафт. По периметру высажены цветы, трава и небольшие горные сосны.

Реставрация проходит и в самом центре "Моссовет". Там уже отремонтировали фасад и кровлю, обновили вентиляцию, установили кондиционеры и новые окна. Также в порядок привели зрительный зал и сцену.