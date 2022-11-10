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"Мой район. Обратная связь": сквер благоустроили в Тимирязевском районе

"Мой район. Обратная связь": сквер благоустроили в Тимирязевском районе

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В Тимирязевском районе в рамках программы "Мой район" благоустроен сквер вдоль улицы Академика Лисицына. Через него пролегает один из основных пешеходных маршрутов от станции метро к жилым кварталам. Общая площадь работ составила почти 12 гектаров.

Теперь там есть современные уличные фонари и оригинальные клумбы. Были высажены 30 новых деревьев и 700 кустарников, огорожены и засеяны газоны.

Появились в сквере и две спортивные площадки. На них установили столы для пинг-понга и уличные тренажеры. Для детей организовали качели и игровые комплексы. Кроме того, в сквере возвели площадку для выгула собак. Зимой будет обустроен каток. Рядом откроют павильон проката с раздевалками и медпунктом.

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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