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"Мой район. Обратная связь": в районах Арбат и Хамовники благоустроили 18 переулков

"Мой район. Обратная связь": в районах Арбат и Хамовники благоустроили 18 переулков

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В районах Арбат и Хамовники благоустроили 18 переулков, в том числе привели в порядок сквер Бурганова в Сивцевом Вражке и сквер Мигеля Идальго на пересечении Большого Могильцевского и Большого Левшинского переулков.

Главной задачей было сделать пространство комфортным и функциональным, при этом сохранить уникальную атмосферу старомосковских районов. Привели в порядок газоны, заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части, установили дорожные знаки. Для автомобилистов организовали удобные парковочные карманы.

В сквере Мигеля Идальго в ходе земляных работ нашли и выложили фрагмент исторического мощения XIX века. Переулки Арбата и Хамовников теперь освещают почти 500 фонарей.

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Сюжет: "Мой район"
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