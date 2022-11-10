"Мой район. Обратная связь": в районах Арбат и Хамовники благоустроили 18 переулков

В районах Арбат и Хамовники благоустроили 18 переулков, в том числе привели в порядок сквер Бурганова в Сивцевом Вражке и сквер Мигеля Идальго на пересечении Большого Могильцевского и Большого Левшинского переулков.

Главной задачей было сделать пространство комфортным и функциональным, при этом сохранить уникальную атмосферу старомосковских районов. Привели в порядок газоны, заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части, установили дорожные знаки. Для автомобилистов организовали удобные парковочные карманы.

В сквере Мигеля Идальго в ходе земляных работ нашли и выложили фрагмент исторического мощения XIX века. Переулки Арбата и Хамовников теперь освещают почти 500 фонарей.