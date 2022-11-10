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"Мой район. Обратная связь": в Пресненском районе благоустроили Конюшковскую улицу

"Мой район. Обратная связь": в Пресненском районе благоустроили Конюшковскую улицу

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В Пресненском районе завершилось благоустройство Конюшковской улицы. Специалисты убрали под землю воздушные кабельные линии и организовали дополнительные водосточные сети – это позволит избежать подтоплений. Тротуары сделали шире и замостили гранитной плиткой площадью. От дороги их отделили бордюрным камнем. Кроме того, заменили асфальт на проезжей части и нанесли дорожную разметку.

Для автомобилистов обустроили парковочные карманы, а для пассажиров общественного транспорта – три современных остановочных павильона. Улицу теперь освещают 56 современных фонарей.

Не забыли и про озеленение. Там разбили почти семь тысяч квадратных метров газона, а поздней осенью высадят около 60 деревьев и 40 кустарников.

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Сюжет: "Мой район"
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