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"Мой район. Обратная связь": работы по созданию парка "Яуза" выполнены на 60%

"Мой район. Обратная связь": работы по созданию парка "Яуза" выполнены на 60%

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В Северном Медведкове специалисты продолжают создавать парк "Яуза". Работы по его созданию выполнены уже на 60%. Привели в порядок территорию вдоль Северодвинской улицы.

Специалисты обновили дорожно-тропиночную сеть, проложили велосипедную и беговую дорожки, обустроили пункты проката спортивного инвентаря. Еще они поставили беседки и новые фонари.

Вдоль берега Яузы сделали экотропы со смотровыми площадками, через реку перекинули шесть мостиков-переходов. На данный момент идет внутренняя отделка павильонов, в которых будут кафе и досуговый центр.

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Сюжет: "Мой район"
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