Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

15:50

Город

"Мой район. Обратная связь": дворы благоустроили в жилом квартале на улице Чичерина

"Мой район. Обратная связь": дворы благоустроили в жилом квартале на улице Чичерина

"Мой район. Обратная связь": музыкальная площадка появилась около ТПУ "Некрасовка"

"Мой район. Обратная связь": новая детская площадка появилась в Рязановском

"Мой район. Навигатор": в Парке Горького начались работы по монтажу катка

"Мой район. Навигатор": 170 тыс человек посетили Московскую неделю интерьера и дизайна

"Мой район. Навигатор": в Москве появится еще 9 новых выделенных полос

Путин осмотрел выставку об истории обороны Москвы на Красной площади

Столичный трафик в вечерний час пик составил 8 баллов

Новости часа: в Москве завершили основное благоустройство участка Ленинского проспекта

"Мой район. Навигатор": в Красносельском районе готовят проект капитального ремонта дома

В Бабушкинском районе столицы благоустроили дворы в жилом квартале на улице Чичерина. Работы прошли по программе "Мой район". Специалисты обновили дворовые проезды, проложили новую, удобную для жителей, тропиночную сеть.

Также специалисты обустроили пять новых детских площадок. Они оснащены городками, песочницами, качелями и другими игровыми снарядами.

Кроме того, в Бабушкинском районе привели в порядок сквер "Знаки зодиака". Там отреставрировали 12 металлических скульптур знаков зодиака.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика