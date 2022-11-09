"Мой район. Обратная связь": дворы благоустроили в жилом квартале на улице Чичерина

В Бабушкинском районе столицы благоустроили дворы в жилом квартале на улице Чичерина. Работы прошли по программе "Мой район". Специалисты обновили дворовые проезды, проложили новую, удобную для жителей, тропиночную сеть.

Также специалисты обустроили пять новых детских площадок. Они оснащены городками, песочницами, качелями и другими игровыми снарядами.

Кроме того, в Бабушкинском районе привели в порядок сквер "Знаки зодиака". Там отреставрировали 12 металлических скульптур знаков зодиака.