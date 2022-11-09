"Мой район. Обратная связь": музыкальная площадка появилась около ТПУ "Некрасовка"

В столичном районе Некрасовка появилась музыкальная площадка. Ее обустроили в новом парке рядом с одноименным ТПУ. Теперь все желающие могут освоить технику игры на колокольчиках.

Колокольчики установлены на разной высоте, поэтому по-разному звучат в открытом пространстве. Чтобы получилась мелодия, нужно ударить специальным молоточком посередине. Дуэтом можно сыграть на ксилофонах, их также установили на площадке.