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"Мой район. Обратная связь": музыкальная площадка появилась около ТПУ "Некрасовка"

"Мой район. Обратная связь": музыкальная площадка появилась около ТПУ "Некрасовка"

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В столичном районе Некрасовка появилась музыкальная площадка. Ее обустроили в новом парке рядом с одноименным ТПУ. Теперь все желающие могут освоить технику игры на колокольчиках.

Колокольчики установлены на разной высоте, поэтому по-разному звучат в открытом пространстве. Чтобы получилась мелодия, нужно ударить специальным молоточком посередине. Дуэтом можно сыграть на ксилофонах, их также установили на площадке.

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Сюжет: "Мой район"
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