Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

18:20

Город

"Мой район. Обратная связь": народный парк благоустроили в Печатниках

"Мой район. Обратная связь": народный парк благоустроили в Печатниках

"Мой район. Обратная связь": музыкальная площадка появилась рядом с ТПУ "Некрасовка"

"Мой район. Обратная связь": новое общественное пространство появилось у метро "Ясенево"

"Мой район. Обратная связь": новые арт-объекты появились около спорткомплекса "Авангард"

"Мой район. Обратная связь": бульвар Яна Райниса благоустроили в СЗАО столицы

Очевидцы показали кадры оленя в Зеленограде

Плотный поток сформировался на Автозаводской улице в Москве

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 6 баллов

В Москве стартовал проект по выявлению аневризмы аорты с помощью нейросетей

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 6 баллов

По программе "Мой район" благоустроили Народный парк вдоль улицы Гурьянова. Его площадь – свыше одного гектара.

На территории парка появилась зона отдыха: там поставили лежаки, качели и гамаки. Специалисты отремонтировали покрытие спортивных площадок, сделали пешеходные и велодорожки, удобные спуски к воде.

Еще специалисты установили ограждение прибрежной зоны, организовали русло сухого ручья и поставили информационные стенды. В парке дополнительно высадили деревья и кустарники, разбили цветники и обновили газоны.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика