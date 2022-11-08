"Мой район. Обратная связь": народный парк благоустроили в Печатниках

По программе "Мой район" благоустроили Народный парк вдоль улицы Гурьянова. Его площадь – свыше одного гектара.

На территории парка появилась зона отдыха: там поставили лежаки, качели и гамаки. Специалисты отремонтировали покрытие спортивных площадок, сделали пешеходные и велодорожки, удобные спуски к воде.

Еще специалисты установили ограждение прибрежной зоны, организовали русло сухого ручья и поставили информационные стенды. В парке дополнительно высадили деревья и кустарники, разбили цветники и обновили газоны.