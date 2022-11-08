"Мой район. Обратная связь": музыкальная площадка появилась рядом с ТПУ "Некрасовка"

Музыкальная площадка появилась в новом парке рядом с ТПУ "Некрасовка". Там установили колокола. Они расположены на разной высоте, поэтому звучат в открытом пространстве пронзительно.

Также в новом парке установили новые беседки и скамейки. Специалисты проложили удобные пешеходные дорожки. Территорию дополнительно озеленили: было высажено около 22 тысяч деревьев и кустарников.