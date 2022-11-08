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"Мой район. Обратная связь": новое общественное пространство появилось у метро "Ясенево"

"Мой район. Обратная связь": новое общественное пространство появилось у метро "Ясенево"

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Завершилось создание нового общественного пространства у станции метро "Ясенево". Комфортное место для отдыха и занятий спортом находится в границах улицы Паустовского и Новоясеневского проспекта. Через этот квартал пролегают пешеходные маршруты от жилых домов к метро.

Специалисты расширили дорожно-тропиночную сеть, привели в порядок 13 дворовых территорий. На четырех детских площадках установили современные игровые комплексы с горками и качелями. Оборудовали спортивный кластер с футбольным полем, сделали теннисный корт.

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Сюжет: "Мой район"
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