"Мой район. Обратная связь": новое общественное пространство появилось у метро "Ясенево"

Завершилось создание нового общественного пространства у станции метро "Ясенево". Комфортное место для отдыха и занятий спортом находится в границах улицы Паустовского и Новоясеневского проспекта. Через этот квартал пролегают пешеходные маршруты от жилых домов к метро.

Специалисты расширили дорожно-тропиночную сеть, привели в порядок 13 дворовых территорий. На четырех детских площадках установили современные игровые комплексы с горками и качелями. Оборудовали спортивный кластер с футбольным полем, сделали теннисный корт.