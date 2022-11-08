"Мой район. Обратная связь": новые арт-объекты появились около спорткомплекса "Авангард"

В Перове завершается первый этап благоустройства спорткомплекса "Авангард". На объекте обновили системы водоснабжения и канализации, обустроили газовую котельную.

Перед входом на территорию центра специалисты установили красно-белую стелу. Входную колоннаду вновь украшают два мозаичных панно – их удалось восстановить по цветным фотографиям.

Вокруг футбольного стадиона для зрителей реконструировали трибуны. Еще строители сделали поле с подогревом. Ко всем объектам ведут удобные дорожки.