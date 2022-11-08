"Мой район. Обратная связь": бульвар Яна Райниса благоустроили в СЗАО столицы

Бульвар Яна Райниса благоустроили в СЗАО столицы. На первом этапе специалисты привели в порядок территорию возле станции метро "Сходненская". Там оборудовали современный остановочный павильон, организовали цветники, установили большие часы.

На бульваре заменили лавочки и установили парковые качели. Там появились современные детские и спортивные площадки, некоторые из них теперь оборудованы тренажерами и фитнес-станциями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.