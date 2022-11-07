"Мой район. Обратная связь": специалисты вернули исторический облик фасада Дома журналиста

В Центральном доме журналиста на Никитском бульваре завершился первый этап масштабной реставрации. Главному фасаду вернули исторический облик и оригинальный цвет. Специалисты очистили от штукатурки и многочисленных слоев краски, укрепили кирпичную кладку, а затем воссоздали утраченные архитектурные элементы.

Над главным входом реставраторы заменили чугунный козырек. Внутри уже привели в порядок Каминный зал. В фойе воссоздали мозаичный пол, подоконники и отреставрировали хрустальные люстры. Также восстановили элементы декора парадной лестницы.

На данный момент специалисты приводят в порядок большой зал. Трехэтажное здание было построено в XVIII веке.