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"Мой район. Обратная связь": пять переулков благоустроили в центре столицы

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В пяти переулках между Тверской и Большой Никитской улицами завершились основные работы по благоустройству. Главной задачей стало сохранение исторического колорита района.

Специалисты убрали под землю воздушные кабельные линии. Чтобы исключить подтопления, они проложили дополнительную водосточную сеть. Тротуары от проезжей части отделили бордюрным камнем.

Также они привели в порядок два сквера: имени Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича. Там освежили газон, отремонтировали покрытие дорожек и установили новые осветительные приборы.

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Сюжет: "Мой район"
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