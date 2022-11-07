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"Мой район. Обратная связь": зоны отдыха обустроили у станции БКЛ "Каширская"

"Мой район. Обратная связь": зоны отдыха обустроили у станции БКЛ "Каширская"

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У станции "Каширская" Большой кольцевой линии метро Москвы закончили благоустройство. Для пассажиров сделали удобные пешеходные маршруты, они ведут от станции к жилым домам в округе. Также обустроили зоны отдыха.

Около станции "Каширская" обновили тротуары. Также там заменили покрытие дорожек в сквере, который ведет к музею-заповеднику "Коломенское". Их ширина теперь составляет от 2,5 до 4 метров. Общая площадь пешеходной зоны превысила 13,5 тысячи квадратных метров.

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Сюжет: "Мой район"
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