"Мой район. Обратная связь": зоны отдыха обустроили у станции БКЛ "Каширская"

У станции "Каширская" Большой кольцевой линии метро Москвы закончили благоустройство. Для пассажиров сделали удобные пешеходные маршруты, они ведут от станции к жилым домам в округе. Также обустроили зоны отдыха.

Около станции "Каширская" обновили тротуары. Также там заменили покрытие дорожек в сквере, который ведет к музею-заповеднику "Коломенское". Их ширина теперь составляет от 2,5 до 4 метров. Общая площадь пешеходной зоны превысила 13,5 тысячи квадратных метров.