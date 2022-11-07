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"Мой район. Обратная связь": реабилитация в парке "Покровское-Стрешнево"

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В столичном районе Покровское-Стрешнево преобразили территорию у Иваньковских прудов. Там установили новые фонари, поменяли асфальт на основных дорожках, а другие покрыли специальным экологичным материалом.

На берегу водоемов восстановили небольшие деревянные смотровые площадки и сделали новые, откуда можно полюбоваться водной гладью. Кроме того, у одно из прудов соорудили "парящую" набережную. Ее длина составляет более 100 метров, она идет вдоль берега и частично над водой. По вечерам ее будут подсвечивать встроенные в конструкцию огоньки.

Кроме того, в зоне отдыха отремонтировали детскую и спортивную площадки. Там также обновили пикниковые зоны.

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Сюжет: "Мой район"
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