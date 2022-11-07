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"Мой район. Обратная связь": в Свиблове обновили территорию у Капустинского пруда

"Мой район. Обратная связь": в Свиблове обновили территорию у Капустинского пруда

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В районе Свиблово провели благоустройство сквера на Снежной улице. Обновили территорию вокруг Капустинского пруда, рядом находятся жилые дома, кинотеатр, поликлиника и центр соцобслуживания. Специалисты сделали беговую дорожку, пространство для воркаута и футбола. Обустроили детские площадки с покрытием из щепы.

В сквере появились лавочки, туалетные кабины. Привели в порядок газон, создали деревянные настилы. Территорию дополнительно озеленили, высадили деревья и кустарники.

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Сюжет: "Мой район"
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