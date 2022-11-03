"Мой район. Обратная связь": специалисты благоустроили набережную Марка Шагала

Специалисты благоустраивают Даниловский район столицы. Например, на набережной Марка Шагала высадили более 270 деревьев и почти полторы тысячи кустарников. Все растения были подобраны таким образом, чтобы территория вдоль Москвы-реки выглядела привлекательно не только летом, но и зимой.

Еще там обустроены две детские площадки с качелями, каруселями и другими аттракционами. Специалисты организовали беговую и велодорожки. Они протянулись на полтора километра. На променаде установили более 100 скамеек и парковых кресел.