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03 ноября, 20:00

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"Мой район. Обратная связь": специалисты благоустроили набережную Марка Шагала

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Специалисты благоустраивают Даниловский район столицы. Например, на набережной Марка Шагала высадили более 270 деревьев и почти полторы тысячи кустарников. Все растения были подобраны таким образом, чтобы территория вдоль Москвы-реки выглядела привлекательно не только летом, но и зимой.

Еще там обустроены две детские площадки с качелями, каруселями и другими аттракционами. Специалисты организовали беговую и велодорожки. Они протянулись на полтора километра. На променаде установили более 100 скамеек и парковых кресел.

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Сюжет: "Мой район"
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