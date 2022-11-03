"Мой район. Обратная связь": скейт-парк обустроили в парке 60-летия Октября

В ЗАО столицы, в парке 60-летия Октября, обустроили скейт-парк. Работы прошли по программе "Мой район".

Площадь объекта составила один гектар. Заниматься в парке смогут как новички, так и профессиональные спортсмены. Для этого площадку разделили на две зоны: Street и Air. Первая подойдет для уличного стиля катания, вторая – для отработки трюков в воздухе.

Всего на площадке установили пять рамп и фигуры, имитирующие вертикальные стены. Элементы покрыты ламинированной фанерой. Это позволяет смягчить приземление и защищает конструкции от непогоды.

Территорию вокруг нового парка благоустроили. Там оборудовали небольшой амфитеатр, установили скамейки, а также привели в порядок газоны и пешеходные тропы.