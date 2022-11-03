"Мой район. Обратная связь": специалисты благоустроили улицу Лужники в Хамовниках

В Хамовниках привели в порядок улицу Лужники и территорию у Международного центра самбо и бокса. Там появились места для отдыха и занятий спортом.

Специалисты заменили 90 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части, расширили тротуары, проложили беговые дорожки и отдельные полосы для велосипедистов. Еще они сделали остановки с зарядными устройствами и беспроводной связью, оборудовали пандусы и полностью обновили освещение.

Улицу дополнительно озеленили, разбили газон, высадили деревья и кустарники. Всего в Хамовниках с 2010 года благоустроили 18 основных улиц района и семь скверов.