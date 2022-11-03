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"Мой район. Обратная связь": благоустройство Новорязанской и Ольховской улиц

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В Красносельском районе Москвы привели в порядок Новорязанскую и Ольховскую улицы, а также несколько переулков. Там создали пешеходные зоны и расширили тротуары, заменили асфальт на проезжей части, обустроили парковочные карманы и остановочные павильоны с зарядками. Кроме того, специалисты смонтировали контактную сеть для трамваев, убрали под землю кабельные линии, обустроили дополнительные водостоки и колодцы.

Теперь обновленнные улицы освещают более 170 фонарей и уличных торшеров. По проекту Красносельский район дополнительно озеленили: обустроили почти 10 тысяч квадратных метров газона и посадили кустарники. Поздней осенью там высадят деревья.

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Сюжет: "Мой район"
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