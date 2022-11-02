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Культура

"Мой район. Обратная связь": завершилась реконструкция памятника Минину и Пожарскому

"Мой район. Обратная связь": завершилась реконструкция памятника Минину и Пожарскому

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На Красной площади завершилась масштабная реконструкция памятника Минину и Пожарскому. Один год понадобился специалистам, чтобы привести в порядок двухсотлетнюю скульптурную композицию.

Ввиду состояния монумента реставрационные работы было решено провести прямо на месте, никуда не увозя его. Для этого рядом возвели теплый шатер. Над восстановлением памятника работали более 50 специалистов. Им удалось вернуть монументу прежний вид. По фотографиям они восстановили утерянную часть элемента скульптуры – наушину шлема.

Саму конструкцию монумента значительно усилили. Работы велись в том числе на народные пожертвования.

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Сюжет: "Мой район"
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