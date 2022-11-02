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"Мой район. Обратная связь": четыре улицы благоустроили в Замоскворечье

"Мой район. Обратная связь": четыре улицы благоустроили в Замоскворечье

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В Замоскворечье завершились основные работы по благоустройству территорий рядом с Павелецким вокзалом. В порядок привели четыре улицы: Дубининскую, Кожевническую, Новокузнецкую и Даниловский Вал.

Ранее работы прошли на площади перед Павелецким вокзалом. Там обустроили ландшафтный парк с фонтаном и открытым амфитеатром. Специалисты расширили тротуары, заменили асфальтовое покрытие проезжей части, сделали удобные парковки для машин и велосипедов.

Специалисты установили 30 остановочных павильонов и более 300 новых фонарей. В ближайшее время там высадят свыше 130 деревьев и около 750 кустарников.

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Сюжет: "Мой район"
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