"Мой район. Обратная связь": единое пространство из скверов создадут в экопарке "Яуза"

В Южном Медведкове продолжается благоустройство экопарка "Яуза" площадью около 400 гектаров. Главная цель – создать единое пространство из скверов вдоль реки Яузы.

К 2023 году парк соединит столицу и область. Уже готовы 9 из 15 будущих зеленых зон. Все работы доделают в 2028 году. Там жители и гости района смогут гулять и заниматься спортом.

Чтобы сохранить краснокнижные растения, которые растут в парке, экотропу сделали из деревянного настила на сваях. Кроме того, удалось привести в порядок исторические здания – усадьбы и советские эстрады. После завершения всех работ "Яуза" станет самым протяженным экологическим парком в Европе, расположенным вдоль реки.