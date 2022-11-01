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"Мой район. Обратная связь": единое пространство из скверов создадут в экопарке "Яуза"

"Мой район. Обратная связь": единое пространство из скверов создадут в экопарке "Яуза"

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В Южном Медведкове продолжается благоустройство экопарка "Яуза" площадью около 400 гектаров. Главная цель – создать единое пространство из скверов вдоль реки Яузы.

К 2023 году парк соединит столицу и область. Уже готовы 9 из 15 будущих зеленых зон. Все работы доделают в 2028 году. Там жители и гости района смогут гулять и заниматься спортом.

Чтобы сохранить краснокнижные растения, которые растут в парке, экотропу сделали из деревянного настила на сваях. Кроме того, удалось привести в порядок исторические здания – усадьбы и советские эстрады. После завершения всех работ "Яуза" станет самым протяженным экологическим парком в Европе, расположенным вдоль реки.

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Сюжет: "Мой район"
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