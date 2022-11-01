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"Мой район. Обратная связь": реконструкция автомобильного путепровода в Пресненском районе

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В Пресненском районе столицы завершена реконструкция автомобильного путепровода. Он находится рядом с пересечением Московского центрального кольца со Шмидтовским проездом. Это часть крупного транспортно-пересадочного узла "Шелепиха". Кроме автомобильных дорог, в ТПУ входит одноименная станция Большой кольцевой линии и платформа МЦК. Поблизости идет активное строительство жилых кварталов.

Длина путепровода – около 50 метров, ширина – 12 метров. Также в порядок привели прилегающие улицы, установили новые фонари и озеленили территорию.

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Сюжет: "Мой район"
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