"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство набережной канала имени Москвы

В Левобережном районе завершилось благоустройство набережной канала имени Москвы. Работы прошли по программе "Мой район".

Специалисты постарались учесть все пожелания местных жителей. В итоге там появились детские площадки, спортивная зона с полями для игры в пляжный футбол и волейбол, а также уличные тренажеры и пространство для воркаута.

Общая площадь благоустройства составила почти 14 гектаров. В парковой части оборудовали дополнительные системы освещения и видеонаблюдения. Вся прилегающая территория набережной канала имени Москвы теперь полностью адаптирована для маломобильных горожан.