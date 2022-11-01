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"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство набережной канала имени Москвы

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В Левобережном районе завершилось благоустройство набережной канала имени Москвы. Работы прошли по программе "Мой район".

Специалисты постарались учесть все пожелания местных жителей. В итоге там появились детские площадки, спортивная зона с полями для игры в пляжный футбол и волейбол, а также уличные тренажеры и пространство для воркаута.

Общая площадь благоустройства составила почти 14 гектаров. В парковой части оборудовали дополнительные системы освещения и видеонаблюдения. Вся прилегающая территория набережной канала имени Москвы теперь полностью адаптирована для маломобильных горожан.

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Сюжет: "Мой район"
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