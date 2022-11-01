09:30Город
"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство набережной канала имени Москвы
В Левобережном районе завершилось благоустройство набережной канала имени Москвы. Работы прошли по программе "Мой район".
Специалисты постарались учесть все пожелания местных жителей. В итоге там появились детские площадки, спортивная зона с полями для игры в пляжный футбол и волейбол, а также уличные тренажеры и пространство для воркаута.
Общая площадь благоустройства составила почти 14 гектаров. В парковой части оборудовали дополнительные системы освещения и видеонаблюдения. Вся прилегающая территория набережной канала имени Москвы теперь полностью адаптирована для маломобильных горожан.