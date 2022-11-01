"Мой район. Обратная связь": готов к открытию центр "Место встречи Орбита"

В ЮАО готов к открытию многофункциональный центр "Место встречи Орбита". Его построили на месте бывшего одноименного советского кинотеатра.

Ранее здание 1966 года постройки находилось в аварийном состоянии. В новом четырехэтажном комплексе площадью почти 9,5 тысячи квадратных метров разместился кинокомплекс, торговые галереи с магазинами, а также рестораны и кафе.

В теплое время года на крыше центра будет открыта зеленая терраса с шезлонгами. Для удобства посетителей в здании установили лифты. Кроме того, благоустроена и прилегающая к нему территория. Для автомобилистов доступен наземный паркинг.