08:30Город
"Мой район. Обратная связь": готов к открытию центр "Место встречи Орбита"
В ЮАО готов к открытию многофункциональный центр "Место встречи Орбита". Его построили на месте бывшего одноименного советского кинотеатра.
Ранее здание 1966 года постройки находилось в аварийном состоянии. В новом четырехэтажном комплексе площадью почти 9,5 тысячи квадратных метров разместился кинокомплекс, торговые галереи с магазинами, а также рестораны и кафе.
В теплое время года на крыше центра будет открыта зеленая терраса с шезлонгами. Для удобства посетителей в здании установили лифты. Кроме того, благоустроена и прилегающая к нему территория. Для автомобилистов доступен наземный паркинг.