"Мой район. Обратная связь": в тоннеле Троицкого путепровода смонтировали панно

В Басманном районе Москвы, в тоннеле Троицкого путепровода, смонтировали панно. Тоннель находится на Верхней Сыромятнической улицей под путями Горьковского и Курского направлений МЖД рядом с выставочным центром "Винзавод".

Панно посвящены железнодорожной тематике. Сначала специалисты отремонтировали пролетные строения и опоры путепровода, подготовили поверхности под покраску, а затем разместили декоративные рисунки.

Вдоль пешеходных зон можно увидеть панно с изображением Курского и Ярославского вокзалов, поезда "Ласточка", ретросостава и видов Москвы. Обновленный тоннель станет новым культурным объектом для горожан.