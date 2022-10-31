"Мой район. Обратная связь": 11 игровых зон для детей обновили в Солнцеве

В Солнцеве, на улице Авиаторов, завершились работы по благоустройству общественного пространства, которое расположено между семью многоквартирными домами.

Уточняется, что там обновили 11 игровых зон для детей разных возрастов и привели в порядок спортивную площадку. Теперь на улице Авиаторов можно заниматься на тренажерах, играть в пинг-понг, волейбол и футбол. Для любителей зимних видов спорта поставили хоккейную коробку.

Кроме того, территорию дополнительно озеленили: высадили более 20 деревьев и 1,6 тысячи кустарников, привели в порядок газоны. Также по программе "Мой район" положили дорожки, обновили спуски и систему водостока.