Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

17:45

Город

"Мой район. Обратная связь": 11 игровых зон для детей обновили в Солнцеве

"Мой район. Обратная связь": 11 игровых зон для детей обновили в Солнцеве

"Мой район. Обратная связь": благоустройство сквера "Знаки зодиака" в Бабушкинском районе

"Мой район. Обратная связь": новый историко-мемориальный парк открылся в ТиНАО

"Мой район. Обратная связь": благоустройство площади перед культурным центром "Моссовет"

Основные работы по благоустройству детского парка "Фили" завершены

На Красной площади завершили реставрацию памятника Минину и Пожарскому

Новости часа: снегопад в Москве привел к заторам и задержкам авиарейсов

"Утро": плотный поток сформировался на 74-м километре МКАД

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

Акция "День без турникетов" начнется в столице 1 ноября

В Солнцеве, на улице Авиаторов, завершились работы по благоустройству общественного пространства, которое расположено между семью многоквартирными домами.

Уточняется, что там обновили 11 игровых зон для детей разных возрастов и привели в порядок спортивную площадку. Теперь на улице Авиаторов можно заниматься на тренажерах, играть в пинг-понг, волейбол и футбол. Для любителей зимних видов спорта поставили хоккейную коробку.

Кроме того, территорию дополнительно озеленили: высадили более 20 деревьев и 1,6 тысячи кустарников, привели в порядок газоны. Также по программе "Мой район" положили дорожки, обновили спуски и систему водостока.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика