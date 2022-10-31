"Мой район. Обратная связь": благоустройство сквера "Знаки зодиака" в Бабушкинском районе

В Бабушкинском районе Москвы завершилось благоустройство сквера "Знаки зодиака", который находится на пересечении Берингова проезда и Енисейской улицы. Это один из самых популярных маршрутов до метро "Свиблово".

Старый забор, который раньше окружал парк, убрали. Отреставрировали главную достопримечательность сквера – металлические фигуры знаков зодиака. Их расставили в астрономическом порядке вдоль спиральной дорожки, которая символизирует Млечный путь.

Также обновили покрытие дорожек, сделали зону с тренажерами. Для детей обустроили песочную фабрику, конструкции для скалолазания, мини-тоннели. Кроме того, построили игровой городок из башен с горками, которые соединяет панда-переход из сетки. Установили качели и батуты.