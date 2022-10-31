"Мой район. Обратная связь": новый историко-мемориальный парк открылся в ТиНАО

В ТиНАО, в деревне Софьино, открылся новый историко-мемориальный парк. Его площадь – более пяти гектаров.

В парке можно увидеть оборонительное земляное укрепление, сохранившееся со времен Отечественной войны 1812 года. Он помог русской армии занять выгодное стратегическое положение к югу от Москвы. Редут можно разглядеть со смотровой площадки.

Недалеко от редута организовали многофункциональный центр с музейной экспозицией и лекционным залом. Прогулочные тропинки украшают стилизованные деревянные мостики.