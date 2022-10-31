09:40Город
"Мой район. Обратная связь": новый историко-мемориальный парк открылся в ТиНАО
В ТиНАО, в деревне Софьино, открылся новый историко-мемориальный парк. Его площадь – более пяти гектаров.
В парке можно увидеть оборонительное земляное укрепление, сохранившееся со времен Отечественной войны 1812 года. Он помог русской армии занять выгодное стратегическое положение к югу от Москвы. Редут можно разглядеть со смотровой площадки.
Недалеко от редута организовали многофункциональный центр с музейной экспозицией и лекционным залом. Прогулочные тропинки украшают стилизованные деревянные мостики.
Программа: Мой район. Обратная связь