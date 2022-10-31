"Мой район. Обратная связь": благоустройство площади перед культурным центром "Моссовет"

В районе Преображенское завершилось благоустройство площади перед культурным центром "Моссовет". Там привели в порядок сквер. Ежедневно сотни горожан проходят через него к остановкам автобусов и метро.

Пешеходную зону сделали более удобной, положили плитку. На месте старых скамеек установили тумбы с теплым деревянным покрытием и несколько качелей. Всего с 2010 года в Преображенском районе привели в порядок более двухсот дворов.