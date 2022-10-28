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"Мой район. Обратная связь": благоустройство Аллеи вязов завершили в Зеленограде

"Мой район. Обратная связь": благоустройство Аллеи вязов завершили в Зеленограде

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В Зеленограде завершилось благоустройство Аллеи вязов. Она находится в девятом микрорайоне в Старом Крюкове.

Аллея вязов – это пешеходная зона с двумя прогулочными дорожками, разделенными газоном. Специалисты полностью заменили асфальтобетонные покрытия, сделали велодорожки. Появились удобные лестничные спуски и пандусы.

На аллее обустроили места для отдыха, поставили десятки новых скамеек. Построили детскую площадку с современным оборудованием. Кроме того, высадили две тысячи кустарников и девять деревьев.

Также на Аллее планируют обновить освещение. Все работы проходят по программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
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