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"Мой район. Обратная связь": зона отдыха появилась в Народном парке в Печатниках

"Мой район. Обратная связь": зона отдыха появилась в Народном парке в Печатниках

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По программе "Мой район" благоустроили Народный парк в Печатниках. Его площадь – свыше одного гектара. Там появилась зона отдыха.

Специалисты отремонтировали покрытие спортивных площадок, сделали пешеходные и велодорожки, удобные спуски к воде. Установили ограждение прибрежной зоны, организовали русло сухого ручья и поставили информационные стенды.

Кроме того, обновили освещение парка. Для безопасности пространство оборудовали камерами видеонаблюдения и кнопками экстренного вызова. В парке дополнительно высадили деревья и кустарники.

Всего с 2011 года в районе Печатники благоустроили более 200 дворов, а также привели в порядок сквер у кинотеатра "Тула" по улице Кухмистерова.

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Сюжет: "Мой район"
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