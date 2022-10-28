Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

10:00

Город

"Мой район. Обратная связь": благоустроили Щукинский парк и Всехсвятскую рощу

"Мой район. Обратная связь": благоустроили Щукинский парк и Всехсвятскую рощу

"Мой район. Обратная связь": завершились работы по благоустройству Волоколамского шоссе

В Москве упростили процедуру назначения пособий семьям мобилизованных

"Интервью": Максим Ликсутов – о развитии столичного общественного транспорта и запуске БКЛ

"Мой район. Навигатор": новую подсветку пешеходного перехода протестировали в Строгине

"Мой район. Навигатор": домики для уток начали убирать с московских водоемов

"Мой район. Навигатор": москвичей пригласили на бесплатные экскурсии в Музей транспорта

"Интервью": Михаил Кизлык – о новинках системы видеонаблюдения на дорогах Москвы

"Мой район. Навигатор": музей Павла и Сергея Третьяковых отреставрировали в Москве

Преображенскую площадь перед центром "Моссовет" благоустроили в столице

В Щукинском парке и Всехсвятской роще завершили мероприятия по реабилитации. Созданы новые и приведены в порядок прежние спортивные и детские площадки с безопасным покрытием, современными игровыми комплексами и тренажерами.

Дизайн беседок воссоздан по фотографиям 50-х годов. Скоро появятся вышки для наблюдением за птицами и белками. Они будут выполнены в едином стиле с беседками. Также в парке появились кормушки и бельчатники.

Одна из главных задач реабилитации – объединение Щукинского парка и Всехсвятской рощи едиными маршрутами и архитектурными элементами. Теперь они воспринимаются, как единое пространство.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика