"Мой район. Обратная связь": благоустроили Щукинский парк и Всехсвятскую рощу

В Щукинском парке и Всехсвятской роще завершили мероприятия по реабилитации. Созданы новые и приведены в порядок прежние спортивные и детские площадки с безопасным покрытием, современными игровыми комплексами и тренажерами.

Дизайн беседок воссоздан по фотографиям 50-х годов. Скоро появятся вышки для наблюдением за птицами и белками. Они будут выполнены в едином стиле с беседками. Также в парке появились кормушки и бельчатники.

Одна из главных задач реабилитации – объединение Щукинского парка и Всехсвятской рощи едиными маршрутами и архитектурными элементами. Теперь они воспринимаются, как единое пространство.