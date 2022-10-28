Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09:00

Город

"Мой район. Обратная связь": завершились работы по благоустройству Волоколамского шоссе

"Мой район. Обратная связь": завершились работы по благоустройству Волоколамского шоссе

В Москве упростили процедуру назначения пособий семьям мобилизованных

"Интервью": Максим Ликсутов – о развитии столичного общественного транспорта и запуске БКЛ

"Мой район. Навигатор": новую подсветку пешеходного перехода протестировали в Строгине

"Мой район. Навигатор": домики для уток начали убирать с московских водоемов

"Мой район. Навигатор": москвичей пригласили на бесплатные экскурсии в Музей транспорта

"Интервью": Михаил Кизлык – о новинках системы видеонаблюдения на дорогах Москвы

"Мой район. Навигатор": музей Павла и Сергея Третьяковых отреставрировали в Москве

Преображенскую площадь перед центром "Моссовет" благоустроили в столице

Более 1 млн человек посетили музейный город ВДНХ с начала года

На севере столицы завершились основные работы по благоустройству Волоколамского шоссе. Для пассажиров общественного транспорта оборудовали 36 современных остановочных павильонов. Было заменено покрытие тротуаров, и обновлен асфальт на проезжей части. Вдоль дороги установили более одной тысячи фонарей и уличных торшеров.

В порядок привели и прилегающие территории: парки "Берег реки Сходня" и "Долина реки Химки", а также площадь перед зданием Академии имени Строганова. На данный момент на шоссе идет озеленение. Для этого уже разбито около 150 тысяч квадратных метров газона. В ближайшее время там высадят более 200 деревьев.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика