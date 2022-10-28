"Мой район. Обратная связь": завершились работы по благоустройству Волоколамского шоссе

На севере столицы завершились основные работы по благоустройству Волоколамского шоссе. Для пассажиров общественного транспорта оборудовали 36 современных остановочных павильонов. Было заменено покрытие тротуаров, и обновлен асфальт на проезжей части. Вдоль дороги установили более одной тысячи фонарей и уличных торшеров.

В порядок привели и прилегающие территории: парки "Берег реки Сходня" и "Долина реки Химки", а также площадь перед зданием Академии имени Строганова. На данный момент на шоссе идет озеленение. Для этого уже разбито около 150 тысяч квадратных метров газона. В ближайшее время там высадят более 200 деревьев.