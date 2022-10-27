"Мой район. Обратная связь": специалисты обновили два сквера в Строгине

В Строгине благоустраивают популярные маршруты, которые проходят до метро. Обновлен сквер от улицы Маршала Катукова до Строгинского бульвара. Здесь появилась зона отдыха с детскими площадками, тренажерами и столами для игр.

Специалисты обновили дорожки для велосипедов, отремонтировали бордюры, разбили газоны, установили игровой комплекс "Корабль". Таким же образом привели в порядок сквер от Строгинского бульвара до Таллинской улицы. Построили игровую площадку "Ракета" и тренажерный комплекс.

Общая площадь двух скверов – четыре гектара. Всего с 2010 года в Строгине благоустроили одиннадцать парковых зон.