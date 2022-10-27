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"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация особняка купцов Сушкиных – Кеворкова

"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация особняка купцов Сушкиных – Кеворкова

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В Замоскворечье завершилась реставрация особняка купцов Сушкиных – Кеворкова. В ветхом здании, которое несколько лет назад пережило пожар, провели масштабные ремонтные работы. Они длились около двух лет.

Специалисты вернули дому исторический облик. Были восстановлены многие уникальные детали: двери, паркетные полы, печи, украшение парадного зала и главной лестницы. Также удалось сохранить обрамление зеркала из лепного декора с группой ангелов и трафаретные росписи.

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Сюжет: "Мой район"
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