"Мой район. Обратная связь": переход оборудовали инновационной подсветкой в Строгине

В Строгине, на Таллинской улице, оборудовали инновационной подсветкой пешеходный переход. Невысокие столбы с мощными прожекторами установили по обе стороны дороги.

Благодаря направленному свету зебра вечером превращается в светящийся путь. Поблизости находятся школы и сквер. Кроме того, по этому маршруту жители идут от метро домой. Теперь их путь в вечернее время станет безопаснее.

Новые фонари включаются автоматически, вместе с уличным освещением. В течение года специалисты будут следить за ситуацией на этом дорожном участке. Если эксперимент пройдет удачно, столбы с прожекторами начнут устанавливать по всему городу.