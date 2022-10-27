"Мой район. Обратная связь": благоустройство пяти дворовых территорий в Зеленограде

В районе Крюково в Зеленограде завершилось благоустройство пяти дворовых территорий. Там выполнили работы по обустройству детских спортивных площадок с заменой малых архитектурных форм и покрытия.

Во дворах обустроили площадки для игры в футбол, баскетбол, поставили теннисные столы и тренажеры, а также установили противопарковочные столбики. Все работы прошли по программе "Мой район".