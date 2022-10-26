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"Мой район. Обратная связь": основное благоустройство завершилось у станции "Варшавская"

"Мой район. Обратная связь": основное благоустройство завершилось у станции "Варшавская"

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Возле станции "Варшавская" Большой кольцевой линии метро завершились основные работы по благоустройству, которые затронули часть Чонгарского бульвара. Теперь там созданы комфортные зоны отдыха, проложены удобные маршруты от жилых массивов к метро.

Также были убраны под землю провода, заменено дорожное покрытие, расширены тротуары, сделаны новые парковочные места, установлены 138 уличных фонарей. Кроме того, на указанной территории появились современные остановки с местами для зарядки гаджетов и Wi-Fi.

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