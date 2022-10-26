18:00Город
"Мой район. Обратная связь": основное благоустройство завершилось у станции "Варшавская"
Возле станции "Варшавская" Большой кольцевой линии метро завершились основные работы по благоустройству, которые затронули часть Чонгарского бульвара. Теперь там созданы комфортные зоны отдыха, проложены удобные маршруты от жилых массивов к метро.
Также были убраны под землю провода, заменено дорожное покрытие, расширены тротуары, сделаны новые парковочные места, установлены 138 уличных фонарей. Кроме того, на указанной территории появились современные остановки с местами для зарядки гаджетов и Wi-Fi.
Программа: Мой район. Обратная связь