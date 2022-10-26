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"Мой район. Обратная связь": создание спорткластера в парке "Покровское-Стрешнево"

"Мой район. Обратная связь": создание спорткластера в парке "Покровское-Стрешнево"

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В Северо-Западном административном округе завершилось создание многофункционального спорткластера в парке "Покровское-Стрешнево". Его построили на месте гаражей, а площадь территории – более полутора гектаров.

В спорткластере обустроили скейт-парк, пространство для стритбола и футбола, площадку с многофункциональным тренировочным комплексом, установили тренажеры для кроссфита. Кроме того, сделали раму со скалодромом, шведскими стенками и боксерскими грушами. Одновременно там смогут заниматься до 15 человек.

Для детей организовали двухъярусный игровой комплекс. На каждом ярусе – лабиринты, веревочные препятствия и горки. Также в спорткластере установили столы для игры в пинг-понг. Территорию дополнительно озеленили, высадили около 30 сосен.

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Сюжет: "Мой район"
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