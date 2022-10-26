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"Мой район. Обратная связь": благоустройство сквера на улице Седова в Москве
В столичном район Свиблово благоустроили сквер на улице Седова. Он соединяет Капустинский пруд и парк "Яуза". В сквере появились фигурки животных, качели, песочницы и батуты, а на асфальте несмывающимися красками изобразили игровые рисунки.
В сквере установили новые лавочки, создали дорожки для прогулок с домашними животными. Главная достопримечательность – зеркальная скульптура в виде голубя.
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