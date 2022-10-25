17:10Город
"Мой район. Обратная связь": в Братееве стартовали работы по очистке русла реки Городни
В столичном районе Братеево стартовали работы по очистке русла реки Городни. Она начинается в Битцевском парке, а русло находится в "Парке в пойме реки Городни".
Специалисты приводят в порядок участок протяженностью около двух километров в нижнем течении реки. На первом этапе русло освободят от иловых отложений объемом около 20 тысяч кубических метров.
В теплое время года там высадят более четырех тысяч многолетних водных растений – обыкновенный тростник и озерный камыш. Работы завершат к осени 2023 года.
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