"Мой район. Обратная связь": открылся новый парк "Марьинский ручей"

В ТиНАО открылся новый парк "Марьинский ручей". Он расположился на шести гектарах рядом с деревней Нижнее Валуево. Там проложили удобные дорожки, вдоль которых установили скамейки для отдыха.

В парке появилась детская площадка с игровым комплексами, горками и качелями. Для любителей спортивного досуга в парке организовали велодорожку, воркаут-зону и установили столы для пинг-понга.

Кроме того, по программе "Мой район" были восстановлены исторические границы русла Марьинского ручья. Его очистили, углубили, укрепили берега, а также отремонтировали сооружения для спуска к воде.