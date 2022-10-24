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"Мой район. Обратная связь": в Пересветовом переулке восстановили облик 88-летнего здания

"Мой район. Обратная связь": в Пересветовом переулке восстановили облик 88-летнего здания

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В Южном административном округе столицы благоустроили здание в Даниловском районе. Завершился капитальный ремонт дома № 5 в Пересветовом переулке.

Специалистам удалось полностью восстановить исторический облик 88-летнего здания, которое выполнено в стиле конструктивизма. На первом этапе стены очистили от накопившихся загрязнений, заделали трещины. Затем восстановили и укрепили поврежденные участки кирпичной кладки.

Фасад оштукатурили, сохранив в точности исторические цветовые решения. Привели в порядок и кровлю дома. Отремонтировали стяжку, положили современное покрытие.

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Сюжет: "Мой район"
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